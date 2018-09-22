Усик и Беллью встретятся перед боем Джошуа – Поветкин

Сегодня в Лондоне на стадионе "Уэмбли" чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO та IBO британец Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) встретится с претендентом из России Александром Поветкиным (34-1, 24 КО), передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В рамках боксерского шоу на ринг выйдет также абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик и его соперник Тони Беллью, сообщает boxing-mma.com. Боксеры проведут первую дуэль взглядов. Ожидается, что победитель боя Джошуа - Поветкин может встретиться с победителем боя Усик - Беллью в супертяжелом весе.

Напомним, что Усик и Беллью проведут бой 10 ноября в Манчестере.