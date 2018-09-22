Замминистра соцразвития Кыргызстана лишилась поста после авиадебоша

22 сентября 2018 21:56

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому Зууракан Каденова освобождена от занимаемой должности заместителя министра труда и социального развития Кыргызстана, сообщает Кабар, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Ранее сообщалось, что сегодня в аэропорту Сеула заместитель министра труда и социального развития Зууракан Каденова была снята с рейса за то, что устроила дебош. Как сообщается, женщина якобы была пьяна и кричала на бортпроводников.

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