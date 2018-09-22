Китай отозвал главу ВМС из США из-за санкций за сотрудничество с Россией

Руководство Китая приняло решение о немедленном отзыве из США командующего военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая Шэнь Цзиньлуна, который планировал позднее совершить визит, сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Китайская сторона приняла решение немедленно отозвать принимающего участие в США в 23-м международном симпозиуме военно-морских сил и планировавшего совершить визит в США командующего ВМС НОАК Шэнь Цзиньлуна", - сообщили в министерстве обороны Китая.

Отмечается, что это решение было принято в связи с санкциями, введенными американской стороной в отношении Китая из-за военного сотрудничества с Россией.