Жители ФРГ назвали Ангелу Меркель главной гордостью страны
Граждане Германии среди всех политических деятелей, экономистов, ученых и спортсменов страны больше всего гордятся канцлером Ангелой Меркель, свидетельствуют данные телефонного опроса, проведенного газетой Welt am Sonntag, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Сообщается, что участникам опроса предлагалось назвать имена немецких деятелей политики, экономики, науки, спорта и культуры, достижениями которых можно гордиться.
По данным опроса, больше всего граждане ФРГ гордятся нынешним канцлером страны Ангелой Меркель (16% респондентов), имя которой участники опроса называли чаще других как на западе, так и на востоке страны.
Второе место занял бывший федеральный канцлер Германии Гельмут Шмидт (11%). На третьем и четвертом местах также расположились бывшие федеральные канцлеры страны - Вилли Брандт и Гельмут Коль (6%), имена которых называли преимущественно жители восточной части Германии.
По данным издания, результаты опроса свидетельствуют о том, что больше всего немцы гордятся именно политическими деятелями своей страны - они составили 49% от количества всех названных имен. Им уступили деятели спорта, реже назывались имена писателей и деятелей науки.
Сообщается, что респондентам также предлагалось назвать архитектурные сооружения, города и места в Германии, которыми немцы могут гордиться. Чаще всего участники опроса называли столицу Германии Берлин (27% всех ответов), чуть реже - Мюнхен и Гамбург.
Кроме того, опрос показал, что граждане ФРГ гордятся такими компаниями своей страны как Daimler, Volkswagen и BMW.
Опрос проводился в конце июля, в нем приняли участие 1047 человек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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