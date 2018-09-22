Глава МИД Британии посоветовал ЕС «сменить тон» на переговорах по Brexit

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант призвал лидеров стран Евросоюза "сменить тон" на переговорах с Великобританией по выходу из состава ЕС, сообщает радио "Би-би-си 4", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Таким образом он прокомментировал фотографию премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и председателя ЕС Дональда Туска, которую Туск опубликовал в своем инстаграме. На фотографии Тереза Мэй выбирает одно из пирожных у специальной стойки. Фотографию сам Туск сопроводил подписью: "Может, кусочек торта? Извините, без вишенок".

"Если мы собираемся работать всерьез по направлению к достижению решения, то нам надо избегать взвинчивания ситуации и ее ухудшения, обращаясь к публике через социальные медиа", - сказал Хант.

Он также призвал "не путать британскую вежливость со слабостью".