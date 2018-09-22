ПВО Саудовской Аравии перехватили запущенную йеменскими мятежниками ракету
Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватил в субботу запущенную мятежниками-хуситами (сторонники движения "Ансар Аллах") из Йемена баллистическую ракету. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на официальное заявление возглавляемой королевством аравийской коалиции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным альянса, воздушная цель была сбита на подлете к южному городу Джизан. О разрушениях и пострадавших на земле информации и не поступало. Между тем, как сообщает подконтрольный мятежникам телеканал Al Masirah, ракета типа "Бадр-1" была запущена вечером по аэропорту Джизана. По утверждению ТВ, она достигла цели.
Кроме того, телеканал напоминает, что в начале сентября аэропорт был обстрелян двумя баллистическими ракетами.
Ранее "Ансар Аллах" неоднократно сообщало об ударах по пограничным с Йеменом саудовским территориям, в частности, городам Джизан и Наджран. При этом в Эр-Рияде каждый раз заявляли о перехвате воздушных целей. По данным альянса, в общей сложности хуситы запустили почти 200 ракет, в результате чего погибли 112 гражданских - подданные королевства, а также проживающие и работающие там иностранные граждане.
Помимо обстрелов, мятежники в последнее время задействовали беспилотные летательные аппараты. Целями ударов беспилотников, по их утверждениям, стали международный аэропорт в Дубае и Абу-Даби, НПЗ Saudi Aramco в Эр-Рияде. Вместе с тем саудовские и эмиратские власти опровергают эти заявления.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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