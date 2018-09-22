Помпео: США пока не удалось достичь желаемых отношений с Россией

Соединенные Штаты, несмотря на свои усилия, пока не достигли желаемых отношений с Россией, так как Вашингтону по-прежнему приходится давать отпор "злонамеренным действиям" Москвы. С таким утверждением выступил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу NBC, выдержки из которого были опубликованы в субботу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"[Мы] пытаемся давать отпор злонамеренным действиям России", - отметил Помпео. "Президент [США Дональд Трамп] пытается развивать отношения [с Россией] и изменить это, но мы не достигли успеха, по крайне мере, к настоящему моменту", - заявил он. В частности, Помпео утверждал, что Россия "не помогает" США в урегулировании ситуации на Украине и в Сирии.

При этом Помпео в очередной раз подчеркнул, что существуют сферы, где у Вашингтона и Москвы "имеются общие интересы". В частности, Помпео напомнил, что в свою бытность директором ЦРУ он тесно работал с Россией по вопросам контртерроризма. "Есть различные места в мире, в отношении которых у нас есть пересекающиеся интересы", - отметил госсекретарь, утверждая при этом, что РФ руководствуется совершенно другими ценностями по сравнению с США.

Помпео также отверг предположения ведущего на тему того, что в отношениях с РФ он и Трамп выступают в роли соответственно "плохого и хорошего полицейского". "Я думаю, что мы оба пытаемся быть полицейскими, которые защищают Америку, и я считаю, что мы достигаем успеха в этом", - указал госсекретарь США.