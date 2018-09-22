Премьер Грузии: Cотрудничество Вашингтона и Тбилиси достигло наивысшего уровня
Сотрудничество и партнерство Грузии и США достигло наивысшего уровня за весь период отношений двух стран. Об этом заявил в субботу премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в прямом эфире тбилисской телекомпании "Имеди", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Стратегическое партнерство и сотрудничество Грузии и США в период администрации президента Дональда Трампа достигли наивысшего уровня, мы намерены интенсивно развивать это сотрудничество", - сказал находящийся сейчас в Нью-Йорке политик.
По словам Бахтадзе, "сейчас есть исторический шанс еще больше углубить" это сотрудничество. Премьер-министр указал, что в ходе прошедших на текущей неделе в Вашингтоне встреч возглавляемой им делегации правительства Грузии "обсуждались вопросы расширения стратегического сотрудничества с США в разных сферах, в том числе в сферах экономики, безопасности и обороны".
Бахтадзе впервые в ранге главы правительства с 17 по 21 сентября находился с рабочим визитом в Вашингтоне, где провел встречи с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, госсекретарем США Майклом Помпео, президентом Всемирного банка Джим Ён Кимом, директором Агентства США по международному развитию Марком Грином, директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард.
Как сообщила пресс-служба правительства Грузии, Бахтадзе 27 сентября выступит в Нью-Йорке на 73-й сессии Генассамблеи ООН, в Нью-Йорке он проведет встречи с высшими должностными лицами ЕС, президентами и премьер-министрами государств, с представителями бизнес-кругов США и грузинской диаспоры.
Бахтадзе был утвержден парламентом страны на пост премьер-министра 20 июня по представлению правящей партии "Грузинская мечта".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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