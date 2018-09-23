В Пакистане семь силовиков погибли при столкновении с боевиками
23 сентября 2018 06:54 165
Семь сотрудников службы безопасности Пакистана, в том числе командир, погибли в результате столкновения с боевиками во время антитеррористической операции в районе Северный Вазиристан на границе с Афганистаном, сообщает издание Daily Pakistan со ссылкой на заявление Вооруженных сил страны по связям с общественностью, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Согласно заявлению, операция была проведена в субботу после того, как были получены данные о группе террористов, которые пересекли границу с Афганистаном и скрывались на территории Пакистана.
Сообщается, что в ходе перестрелки было убито девять боевиков, процесс их идентификации продолжается.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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