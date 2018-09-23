В Иране отрицают связь "ИГ" с терактом на военном параде
23 сентября 2018 07:00 158
По словам представителя вооруженных сил Ирана, бригадного генерала Абольфазла Шекарчи, боевики, совершившие теракт во время военного парада в Ахвазе не были связаны с террористической организацией "Исламское государство", которое ранее взяло на себя ответственность за произошедшее, сообщает IRNA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, совершившие нападение были наняты двумя странами Персидского залива. Он также подчеркнул, что все боевики, совершившие теракт, мертвы - трое были убиты на месте и еще один умер в больнице.
Ранее великий аятолла и верховный руководитель Ирана Али Хаменеи заявил, что совершившие нападение на военный парад, который проходил в Ахвазе, были связаны с союзниками США в регионе.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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