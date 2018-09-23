Джошуа нокаутировал Поветкина в чемпионском бою - ФОТО

23 сентября 2018 07:23

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуапобедил нокаутом российского спортсмена Александра Поветкина, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бывший регулярный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе Поветкин не сумел завоевать три титула чемпиона мира по престижным версиям.

Бой Поветкина с Джошуа прошел 22 сентября в Лондоне на стадионе "Уэмбли". На кону поединка стояли чемпионские пояса по версиям WBA (Super), WBO и IBF.

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