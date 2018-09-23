Российская "Энергия" готова предложить туристам услугу облета Луны

Ракетно-космическая корпорация "Энергия", как и американская компания SpaceX, готова предложить услугу туристического облета Луны, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, передает Day.Az.

По его словам, в "Энергии" уже много лет разрабатывается проект облета Луны на корабле "Союз", включая оказание услуг туристам. "Однако сейчас стоимость билета немного выросла в связи с пересмотром экономических требований к проекту и составит от 150 до 180 миллионов долларов США", - рассказал собеседник.

Он напомнил, что изначально именно "Энергия" и американский оператор космического туризма компания Space Adventures вышли на коммерческий рынок с предложением туристического облета Луны. Стоимость одного из двух мест (третье предполагалось для командира корабля - профессионального космонавта) составляла 150 миллионов долларов. В последующем из-за отсутствия спроса цена билета упала до 120 миллионов долларов.

Собеседник пояснил, что выросла стоимость как билета к Луне, так и полета на орбиту. Если первые контракты по полетам американских астронавтов на МКС начинались с 20 миллионов долларов, то закончились на отметке около 82 миллионов за место. Аналогичная ситуация сложилась с космическими туристами. Первый турист Деннис Тито заплатил за полет 20 миллионов долларов, а так и не полетевшая британская певица Сара Брайтман должна была отдать за путевку в космос 52 миллионов долларов.

Предполагается, что для запуска будет использоваться ракета "Союз-2", которая выведет с космодрома "Байконур" на околоземную орбиту космический корабль "Союз МС". А запущенная с космодрома "Восточный" ракета "Ангара" запустит разгонный блок ДМ с дополнительным герметичным отсеком. Они состыкуются на орбите и продолжат полет к Луне. Срок экспедиции должен составить около недели. Корабль сможет облететь Луну в нескольких сотнях километров от поверхности.

В 2017 году тогдашний глава РКК "Энергия" Владимир Солнцев рассказал, что в корпорацию обратились несколько желающих совершить облет Луны, заплатив за билет по 120 миллионов долларов. Такой полет он называл реальным в 2021-2022 годах. При этом на модернизацию "Союза" под облет Луны требовалось 500 миллионов долларов.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин анонсировал 28 июня возможность пилотируемых полетов к Луне на кораблях "Союз", пока завершается разработка "Федерации".

SpaceX несколько лет назад анонсировала облет Луны на космическом корабле Dragon 2 двумя туристами в конце 2018 года. Во вторник компания объявила, что первым коммерческим пассажиром транспортной системы BFR, который отправится к Луне, станет японский миллиардер, коллекционер искусства Юсаку Маэдзава. По словам владельца SpaceX Илона Маска, полет займет четыре-пять дней. Он не уточнил сроки, но сам космический турист завил, что это произойдет в 2023 году. SpaceX не раскрывает сумму, которую заплатит Маэдзава за путешествие.