В Китае ввели в эксплуатацию скоростную железную дорогу Гуанчжоу-Гонконг

Высокоскоростная железнодорожная ветка Гуанчжоу-Шэньчжэнь-Гонконг в воскресенье полностью запущена в эксплуатацию, говорится в сообщении на сайте правительства специального административного района Гонконг, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Официальная церемония открытия гонконгского участка состоялась в субботу, а первый поезд под номером G5736 отправился со станции "Западный Коулун" в направлении северного железнодорожного вокзала города Шэньчжэнь китайской провинции Гуандун в воскресенье в 7.00 по местному времени (2.00 мск), и уже в 7.19 (2.19 мск) прибыл в пункт назначения. Почти одновременно, в 6.44 (1.44 мск) навстречу ему выехал поезд G5711 из Шэньчжэня. Поездка в Гонконга в Гуанчжоу теперь займет всего 47 минут.

Идея соединить скоростной железной дорогой Гонконг и два наиболее развитых мегаполиса южного Китая возникла еще в 2008 году. Строительство гонконгского участка протяженностью 26 километров началось в 2010 году, однако сильно затянулось из-за протестов оппозиции и нехватки финансирования. При этом участок Гуанчжоу-Шэньчжэнь запущен в эксплуатацию еще в 2011 году.

Благодаря открытию нового участка железной дороги Гонконг получил прямое железнодорожное сообщение с 44 станциями на материковом Китае. К примеру, поездка из Пекина в Гонконг, которые расположены на расстоянии почти 2 тысяч километров друг от друга, теперь займет всего 8 часов 58 минут. Цена билета в эконом класс составляет примерно 1 тысячу юаней (около 150 долларов).

При этом, как сообщило генеральное консульство России в Гонконге, "для удобства пассажиров пункты пограничного и таможенного контроля Гонконга и континентального Китая расположены в железнодорожном терминале Гонконга, в этой связи вокзал разделен на две зоны: "Порт Гонконга" и "Порт континентального Китая".

Российская дипмиссия отмечает, что "это отразится на порядке оказания консульской помощи, если консульская помощь понадобится российскому гражданину, находящемуся в "Порту Гонконга", об этом будет сообщено в генеральное консульство России в Гонконге, если пассажир будет находиться в "Порту континентального Китая" - в генеральное консульство России в Гуанчжоу".