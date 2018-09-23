Команда Мэй начала подготовку к досрочным выборам в парламент Британии
Команда британского премьер-министра Терезы Мэй начала подготовку к проведению в ноябре досрочных парламентских выборов, пишет газета Sunday Time со ссылкой на двух ее приближенных. Цель выборов - получить поддержку позиции Мэй по Brexit и сохранить за ней премьерское кресло, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как пишет издание, толчком к принятию такого решения стал неформальный саммит ЕС в Зальцбурге. Цель досрочных выборов - заручиться общественной поддержкой для нового плана действий по Brexit, добавляет издание.
Газета также сообщила, что в окружении Мэй решили снизить внутреннюю оппозицию премьер-министру до предполагаемых выборов. По данным издания, один из ее приближенных заявил министрам, что Мэй, вероятно, уйдет в отставку летом 2019 года - чтобы члены кабинета не пытались сместить ее сейчас.
Согласно последнему опросу YouGov и Times (проведен 12-13 сентября среди 1,62 тысячи взрослых британцев), если бы выборы прошли уже завтра, за правящую Консервативную партию Мэй проголосовали бы 40% респондентов (39% в опросе 3-4 сентября, 42% на последних выборах летом 2017 года), за Лейбористскую партию 36% (35% в предыдущем опросе, 40% на последних выборах), за либеральных демократов - 11% (те же 11% неделей ранее, 7% на выборах-2017).
Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Переговоры об условиях выхода Британии из ЕС продолжаются с лета прошлого года и пока не привели к значительному прогрессу. В последнее время в британских СМИ появились предположения о том, что итогом переговоров может стать отсутствие какого-либо соглашения. Глава Евросовета Дональд Туск после обсуждения Brexit на неформальном саммите лидеров ЕС тоже не исключил возможности отсутствия сделки об условиях развода ЕС и Британии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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