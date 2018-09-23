В Канаде 30 человек пострадали из-за торнадо
23 сентября 2018 08:21 158
Не менее 30 человек пострадали в результате обрушившегося на юго-восток Канады торнадо, сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Еще около 150 тысяч домов оказались отрезаны от электроснабжения.
Уточняется, что торнадо прокатился по территории между городами Оттава и Гатино. По предварительным оценкам, скорость ветра превышала 200 километров в час.
По словам начальника экстренной службы Оттавы Энтони ди Монте, в результате разгула стихии пострадали 30 человек, в том числе пятеро получили серьезные травмы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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