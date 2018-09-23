Джошуа заявил, что Поветкин доставил ему много неприятностей во время боя
Британец Энтони Джошуа отметил действия российского боксера Александра Поветкина, который, по его словам, доставил ему много проблем во время поединка в Лондоне. Об этом он рассказал на пресс- конференции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В ночь на воскресенье Поветкин проиграл Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде и потерял возможность выиграть три титула чемпиона мира по престижным версиям. Поединок прошел в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
"На этом уровне всегда тяжело, легких боев не бывает. Поветкин - топовый боец, нет сомнений, но мне удалось нокаутировать его. При этом я не искал нокаута, но инстинкт подсказал мне, что он теряет силы и мне надо лишь продолжать гнуть свою линию и довести дело до конца", - сказал Джошуа.
"Поветкин - очень сильный соперник, что он доказал хорошими левыми хуками, - добавил он. - Он был очень хорош, пройдя через середину, но не надо об этом беспокоиться, давайте беспокоиться о том, что произойдет 13 апреля (во время его следующего боя - прим. ТАСС)".
Британец отметил, что его следующим соперником может стать победитель поединка Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер, который состоится 1 декабря.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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