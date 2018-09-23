Поветкин признал, что Джошуа оказался сильнее в их поединке в Лондоне

Российский боксер Александр Поветкин признал, что британец Энтони Джошуа оказался сильнее в их очном поединке в Лондоне. Об этом он рассказал журналистам, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В ночь на воскресенье Поветкин проиграл Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде и потерял возможность выиграть три титула чемпиона мира по престижным версиям. После поединка ему оказали небольшую медицинскую помощь. В частности, врач надел на него кислородную маску.

"Хочу поблагодарить всех, кто за меня болел и переживал. Со мной все нормально. Проиграл бой, хотя вел его нормально. Но пропустил удар, ничего уже не сделаешь, Джошуа оказался сильнее", - сказал Поветкин.

"Чувствую себя хорошо", - ответил он на вопрос о самочувствии.