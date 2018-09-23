Эксперты составили список самых опасных городов мира

Эксперты исследовательского портала Numbeo составили список самых опасных городов мира, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В первую пятерку городов с наиболее высоким уровнем преступности в 2018 году вошли Сан-Педро-Сула (Гондурас), Каракас (Венесуэла), Порт-Морсби (Папуа - Новая Гвинея), Форталеза (Бразилия) и Дурбан (ЮАР).

Всего в рейтинге отмечено 327 городов.