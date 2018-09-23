Эксперты составили список самых опасных городов мира
23 сентября 2018 10:47 162
Эксперты исследовательского портала Numbeo составили список самых опасных городов мира, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В первую пятерку городов с наиболее высоким уровнем преступности в 2018 году вошли Сан-Педро-Сула (Гондурас), Каракас (Венесуэла), Порт-Морсби (Папуа - Новая Гвинея), Форталеза (Бразилия) и Дурбан (ЮАР).
Всего в рейтинге отмечено 327 городов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
22 Сен. 16:15 15 767
-
22 Сен. 15:52 10 534
-
22 Сен. 21:45 4 325
-
22 Сен. 22:15 4 218
-
22 Сен. 12:30 3 943