В Японии катер налетел на рифы, есть пострадавшие

В японской префектуре Хиросима на рифы налетел прогулочный катер, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

В результате инцидента пострадали семь человек, включая нескольких детей. Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

Береговая охрана выясняет обстоятельства случившегося.