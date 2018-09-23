В Японии катер налетел на рифы, есть пострадавшие
23 сентября 2018 09:13 89
В японской префектуре Хиросима на рифы налетел прогулочный катер, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.
В результате инцидента пострадали семь человек, включая нескольких детей. Трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС.
Береговая охрана выясняет обстоятельства случившегося.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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