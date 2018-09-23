Роухани увидел американский след в теракте на военном параде
23 сентября 2018 11:10 212
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Соединенным Штатам выгодно создавать небезопасную ситуацию в Иране. Об этом он сказал перед вылетом в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, передает Reuters.
С таким заявлением иранский президент выступил, комментируя теракт на военном параде в Ахвазе.
По словам Роухани, страны Персидского залива, поддерживаемые США, оказывают финансовую и военную поддержку антиправительственным этническим меньшинствам в Иране.
"Эти маленькие марионеточные страны в регионе поддерживаются Америкой, и Соединенные Штаты провоцируют их и дают им необходимые средства", - цитирует агентство иранского лидера.
Он добавил, что Иран ответит на произошедшее в рамках закона.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
12:47 71
На Крите загорелся университет
-
22 Сен. 16:15 15 902
-
22 Сен. 15:52 11 467
-
22 Сен. 21:45 5 529
-
22 Сен. 22:15 4 333
-
22 Сен. 17:49 3 856