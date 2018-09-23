Роухани увидел американский след в теракте на военном параде

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Соединенным Штатам выгодно создавать небезопасную ситуацию в Иране. Об этом он сказал перед вылетом в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, передает Reuters.

С таким заявлением иранский президент выступил, комментируя теракт на военном параде в Ахвазе.

По словам Роухани, страны Персидского залива, поддерживаемые США, оказывают финансовую и военную поддержку антиправительственным этническим меньшинствам в Иране.

"Эти маленькие марионеточные страны в регионе поддерживаются Америкой, и Соединенные Штаты провоцируют их и дают им необходимые средства", - цитирует агентство иранского лидера.

Он добавил, что Иран ответит на произошедшее в рамках закона.