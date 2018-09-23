В Тихом океане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Тихом океане недалеко от побережья острова Гуам, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 05.52 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 197 километрах к юго-востоку от деревни Инараджан. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.