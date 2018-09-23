В Тихом океане произошло землетрясение
23 сентября 2018 11:35 256
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Тихом океане недалеко от побережья острова Гуам, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 05.52 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 197 километрах к юго-востоку от деревни Инараджан. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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