В Тихом океане произошло землетрясение

23 сентября 2018 11:35

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Тихом океане недалеко от побережья острова Гуам, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 05.52 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 197 километрах к юго-востоку от деревни Инараджан. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.


 

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