Канадский фрегат Calgary будет патрулировать акваторию у Корейского полуострова

Канада приняла решение возобновить патрулирование акватории рядом с Корейским полуостровом для контроля за выполнением санкций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы сегодня сообщаем, что Канада возобновляет участие в скоординированной международной инициативе по обеспечению соблюдения санкций СБ ООН в отношении Северной Кореи", - сказала она. Министр уточнила, что патрульный самолет канадских ВВС, а также фрегат ВМС страны HMCS Calgary будут направлены в эту зону для предотвращения возможных поставок в КНДР по морю, например, нефтепродуктов, что запрещено санкциями Совбеза ООН.

Фриланд подчеркнула, что "Канада твердо привержена делу обеспечения прочного мира и стабильности на Корейском полуострове" и пока выступает за сохранение санкций, наложенных СБ ООН на Пхеньян.

В марте текущего года канадская субмарина занималась патрулированием акватории Тихого океана вблизи Корейского полуострова с целью отслеживать возможные незаконные поставки санкционных товаров в КНДР. В задачи лодки, в частности, входило слежение за всеми военными и гражданскими судами, которые "ведут подозрительную деятельность в акватории", а также фиксирование таких событий, как взлеты и посадки самолетов на суше.