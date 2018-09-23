На Крите загорелся университет
23 сентября 2018 12:47 197
Пожар произошёл в здании Университета Крита в Ираклионе, над ним поднимается густой дым, пожар тушат 28 пожарных и 25 пожарных машин, сообщает местное издание Cretalive.
Пожар начался около 8 часов утра. На место были немедленно направлены усиленные пожарные расчеты и вертолёт для координации действий и машины скорой медицинской помощи, сообщает издание, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Клубы густого дыма видны со всех концов города.
По предварительным данным, в здании никого нет и никто не пострадал.
Рядом расположено студенческое общежитие, огонь его не затронул.
Причины пожара пока неизвестны.
Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
22 Сен. 16:15 15 931
-
22 Сен. 15:52 12 343
-
22 Сен. 21:45 6 291
-
22 Сен. 22:15 4 444
-
22 Сен. 17:49 3 977