Оппозиция: правительство Британии на грани краха
23 сентября 2018 14:36 214
Британское правительство премьер-министра Терезы Мэй находится на грани краха. Об этом заявил замруководителя Лейбористской партии Том Уотсон, передает Reuters.
По его словам, руководство партии готово поддержать и продвигать идею второго референдума по Brexit или досрочных выборов премьера, если к такому решению придут члены партии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Это правительство находится на грани краха, у нас могут состояться еще одни выборы", - сказал Уотсон.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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