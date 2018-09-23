На Ближнем Востоке ответили Трампу после угроз из-за повышения цен на нефть
Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех ответил американскому президенту Дональду Трампу, обвинившему страны Ближнего Востока в повышении цен на нефть, передает Reuters.
По словам аль-Фалеха, он не оказывает влияние на цены на нефть, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане выразил надежду, что твит Трампа не повлияет на позицию участников ОПЕК+ и не заставит их следовать его инструкциям, передает Shana.
"ОПЕК - независимая от Соединенных Штатов организация и надеюсь, что таковой и останется", - сказал Зангане.
Он добавил, что заявление лидера США является "самым большим оскорблением" в адрес государств региона, которые являются союзниками Соединенных Штатов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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