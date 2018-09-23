В Одессе прогремел взрыв

23 сентября 2018 15:07

Взрыв произошел в Малиновском районе Одессы, полиция квалифицировала его как хулиганство, сообщает пресс-служба управления полиции в Одесской области, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в Малиновском районе. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Хмельницкого отделения полиции и специалисты взрывотехники", - говорится в сообщении на сайте областной полиции.

Открыто уголовное дело по статьям "незаконное обращение с оружием" и "хулиганство" Уголовного кодекса Украины.

Что это был за взрыв, а также какие-либо другие подробности полиция не сообщает.

 

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