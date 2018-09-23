Новак допустил наращивание объемов нефтедобычи России

Россия обладает потенциалом не только восстановить добычу нефти до уровня октября 2016 года, от которого стартовали сокращения в рамках сделки ОПЕК+, но и нарастить ее, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Вы же историю добычи за последние шесть лет примерно знаете, что мы прибавляли примерно по 100 тысяч баррелей в год. У нас есть возможность и восстановить добычу, и слегка прирастить ее", - сказал Новак.