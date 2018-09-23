В президентских выборах в Грузии примут участие 25 кандидатов
23 сентября 2018 16:40 221
В Грузии на предстоящих 28 октября президентских выборах примут участие 25 кандидатов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии.
Согласно информации, 19 кандидатов выдвинуты от политических партий, 6 - инициативными группами.
Те, кто хочет отозвать свои кандидатуры, должны обратиться в ЦИК не позже 16 октября. После завершения срока все кандидаты будут включены в избирательные бюллетени.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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