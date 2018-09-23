Жители Дубая смогут проверить онлайн свой «криминальный статус» по финансовым делам

Полиция Дубая представила новый сервис, благодаря которому жители эмирата смогут проверить онлайн, обвиняются ли они в финансовых преступлениях.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, данная услуга предоставляется бесплатно и любой желающий, имеющий удостоверение личности (EmiratesID) может проверить свои данные.

Как пояснил директор департамента искусственного интеллекта Дубайской полиции Халид Нассер Аль Разуки, новый сервис позволит жителям проверить криминальный статус по финансовым делам, открытым в полицейских участках на территории эмирата. Вместе с этим, новый сервис поможет сэкономить время по поиску информации и соответствующие данные можно будет получить, скачав мобильное приложение.

Более того, на официальном сайте полиции или в приложении Dubai Police жители также могут проверить есть ли их имена в списке лиц, которым запрещено вылетать из страны в связи с открытыми на них делами.