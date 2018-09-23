Число жертв крушения парома в Танзании достигло 225
23 сентября 2018 17:30 119
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В Танзании полицейский комиссар города Мванза Джон Монгелл проинформировал, что число погибших в результате крушения парома, произошедшем на озере Виктория, достигло 225. Об этом пишет газета The Citizen.
Паром на озере Виктория перевернулся 20 сентября, в 50 м от причала, находящегося на острове Юкора.
Согласно имеющейся информации, на борту судна находились более 400 человек и груз, в то время как судно было рассчитано на 100 пассажиров и 25 т груза.
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