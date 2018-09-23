В Новой Зеландии сеть магазинов отказалась от клубники из Австралии - ПРИЧИНА

Крупная сеть супермаркетов в Новой Зеландии изъяла из продажи клубнику австралийской марки после того, как в одной из партии продукта в новозеландском городе Окленд нашли иголки, сообщает телеканал ABC.

Иголки в клубнике австралийской марки Choice были найдены в партии, продававшейся в новозеландском супермаркете Countdown. Информации о заболеваниях или травмах не поступало. Представители сети супермаркетов заявили, что связались с властями Австралии и Новой Зеландии, которые проводят расследование по этому делу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

"В Countdown мы серьезно относимся к продовольственной безопасности, поэтому мы сняли с продажи оставшуюся часть клубники марки Choice в супермаркетах Countdown, SuperValue и FreshChoice, пока проводим расследование с нашими поставщиками", - говорится в заявлении сети супермаркетов.

Ранее австралийская полиция инициировала федеральное расследование после серии случаев обнаружения швейных игл в клубнике как минимум семи австралийских производителей. Позже иголки также были найдены в банане и яблоке. Первый случай был зарегистрирован на прошлой неделе, когда 21-летний мужчина был госпитализирован в Брисбене после того, как проглотил клубнику с иголкой.

Власти рекомендовали потребителям разрезать ягоды перед употреблением, а также пообещали выплатить 100 тысяч австралийских долларов (70 тысяч долларов США) тому, кто поможет поймать преступников. Сеть австралийских супермаркетов Woolworths изъяла из продажи швейные иглы в своих магазинах по всей стране.

В среду премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о намерении ужесточить наказание до 15 лет лишения свободы для злоумышленников, подкладывающих иглы во фрукты. Согласно данным телеканала Sky News Australia, закон получил одобрение сената. Полиция задержала несовершеннолетнего, который в шутку подкладывал иглы в клубнику, повторяя за преступниками из серии инцидентов, однако поиски основных подозреваемых продолжаются.

По данным телеканала 9news, часть импортеров из Великобритании и России уже приостановили ввоз некоторой продукции из Австралии.