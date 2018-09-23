Скончался лауреат Нобелевской премии по физике

23 сентября 2018 18:20

На 85 году жизни скончался лауреат Нобелевской премии по физике Чарльз Као. Об этом сообщает "Синьхуа".

Согласно имеющейся информации, британо-американский физик китайского происхождения умер в Гонконге. При этом отмечается, что с 2004 года он страдал от болезни Альцгеймера, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Као известен работами, связанными с практическим применением волоконно-оптических технологий, которые способствовали развитию телекоммуникаций. Он стал лауреатом Нобелевской премии в 2009 году за достижения в области передачи света по волокнам для оптической связи.

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