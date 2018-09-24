Массовые беспорядки в Триполи, погибли более сотни человек
Число погибших в результате столкновений в ливийском Триполи увеличилось до 115 человек, 560 получили ранения. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает ливийский портал Al-Wasat со ссылкой на заявление военного госпиталя при управлении по делам раненых в Триполи.
Ранее сообщалось о 66 погибших и 187 раненых.
"Военный госпиталь при управлении по делам раненых в Триполи объявил, что всего в столкновениях, которые вспыхнули в Триполи 26 августа, погибли 115 человек, 560 получили ранения", - пишет портал. По его данным, среди пострадавших 383 человека с ранениями тяжелой и средней тяжести, 177 с незначительными ранениями.
Столкновения между противоборствующими вооруженными группами начались в Триполи 26 августа. В конфликте принимают участие с одной стороны члены так называемой "Седьмой пехотной бригады", относящей себя к сформированному правительством национального согласия министерству обороны Ливии. Практически все бойцы бригады - выходцы из города Тархуна в нескольких десятках километров к юго-востоку от Триполи. Бойцам из Тархуны противостоят отряды, называющие себя "Суар Триполи" (революционеры Триполи), формально входящие в МВД правительства национального согласия. Члены "Суар Триполи" - выходцы из ливийской столицы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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