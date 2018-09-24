В Тихом океане набирает силу тайфун "Трами"

24 сентября 2018 08:58

Новый, 24-й в этом сезоне тайфун, которому присвоено название "Трами", сформировался в Тихом океане к западу от Филиппин. Набирая силу, он постепенно смещается к юго-восточному побережью Китая, передает ТАСС со ссылкой на метеорологическую службу Тайваня.

По ее данным, скорость ветра в центральной части циклона достигает 48 м/с с порывами до 58 м/с, давление - 935 гПа, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По предварительным прогнозам, к концу недели "Трами" в статусе супертайфуна может обрушиться на остров Тайвань и затем на побережье материкового Китая. В зоне непогоды также окажутся острова на юге Японского архипелага, предупредили синоптики.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az