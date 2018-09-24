В Тихом океане набирает силу тайфун "Трами"
24 сентября 2018 08:58 140
Новый, 24-й в этом сезоне тайфун, которому присвоено название "Трами", сформировался в Тихом океане к западу от Филиппин. Набирая силу, он постепенно смещается к юго-восточному побережью Китая, передает ТАСС со ссылкой на метеорологическую службу Тайваня.
По ее данным, скорость ветра в центральной части циклона достигает 48 м/с с порывами до 58 м/с, давление - 935 гПа, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По предварительным прогнозам, к концу недели "Трами" в статусе супертайфуна может обрушиться на остров Тайвань и затем на побережье материкового Китая. В зоне непогоды также окажутся острова на юге Японского архипелага, предупредили синоптики.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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