В России легковушку смяло между двумя катками, пассажир погиб

24 сентября 2018 09:57

Легковой автомобиль в Ямало-Ненецком автономном округе столкнулся с двумя катками, пассажир скончался в больнице. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает в понедельник региональное управление ГИБДД. 

Авария произошла утром в воскресенье на перекрестке улиц Первомайская и Комсомольская в городе Лабытнанги. Мужчина за рулем "ВАЗ-21099" сбил дорожные знаки, после чего легковушка врезалась в дорожные машины НАММ "Каток". На фотографиях, опубликованных автоинспекцией и МЧС, видно, что автомобиль зажало между двумя катками, стоящими на ремонтируемом участке дороги.
"В результате ДТП водитель госпитализирован, пассажир от полученных травм скончался в медицинском учреждении", - говорится в сообщении ведомства.

Местные жители в социальных сетях объявили о сборе помощи для семьи погибшего. 

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az