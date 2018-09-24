В России легковушку смяло между двумя катками, пассажир погиб

Легковой автомобиль в Ямало-Ненецком автономном округе столкнулся с двумя катками, пассажир скончался в больнице. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает в понедельник региональное управление ГИБДД.

Авария произошла утром в воскресенье на перекрестке улиц Первомайская и Комсомольская в городе Лабытнанги. Мужчина за рулем "ВАЗ-21099" сбил дорожные знаки, после чего легковушка врезалась в дорожные машины НАММ "Каток". На фотографиях, опубликованных автоинспекцией и МЧС, видно, что автомобиль зажало между двумя катками, стоящими на ремонтируемом участке дороги.

"В результате ДТП водитель госпитализирован, пассажир от полученных травм скончался в медицинском учреждении", - говорится в сообщении ведомства.

Местные жители в социальных сетях объявили о сборе помощи для семьи погибшего.