Власти Гонконга запретили деятельность Гонконгской национальной партии
Власти Гонконга в понедельник официально запретили деятельность Гонконгской национальной партии, выступающей за независимость специального административного района Гонконг, говорится в опубликованном правительством распоряжении секретаря по вопросам безопасности Джона Ли. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Распоряжение вступило в силу с момента его публикации в понедельник, теперь любая деятельность партии признана незаконной. Нелегально быть членом партии, действовать от имени формирования или же собирать средства на нужды партии.
В июле этого года полиция Гонконга рекомендовала запретить деятельность партии, так как ее деятельность представляет угрозу национальной безопасности. Правоохранительные органы обвиняли членов партии в создании планов по получению Гонконгом независимости от КНР и в попытках их реализовать.
Джон Ли дал партии 21 день на то, чтобы в письменном виде объяснить, почему партия не должна быть запрещена, после чего три раза откладывал принятие решения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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