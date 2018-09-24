Китай жестко ответил на угрозы и обвинения США

Новая администрация США стала проводить политику унилатерализма, протекционизма и экономической гегемонии, что привело к обострению китайско-американских торговых споров. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, говорится в опубликованной в понедельник пресс-канцелярией Госсовета КНР Белой книге "Факты о китайско-американских торгово-экономических спорах и позиция Китая".

"Они (США - Ред.) бесстыдно стали проповедовать унилатерализм, протекционизм и экономическую гегемонию, а также стали выдвигать ложные обвинения в отношении многих стран и регионов, в частности Китая, запугивая другие государства посредством таких экономических мер, как введение пошлин, и предпринимая попытки навязать свои собственные интересы КНР путем оказания крайне сильного давления", - указывается в документе.

"В результате торговые и экономические трения между двумя сторонами подверглись эскалации в течение короткого периода времени, что нанесло серьезный вред торгово-экономическим отношениям, которые развивались годами на основе совместной работы правительств и народов двух стран. Это создало серьезную угрозу многосторонней торговой системе и принципам свободной торговли", - отмечается в Белой книге правительства Китая.