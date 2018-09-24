Байкерша дала урок автомобилисту, который выбросил из окна мусор - ВИДЕО

Пользователи соцсетей в восторге от женщины-мотоциклистки, которая преподала урок наглому водителю, передает Day.Az со ссылкой на lifter.com.

На видео видно, как она поднимает пакет с мусором и бросает его обратно водителю (тоже женщине, к слову), которая выбросила его из окна своей машины, пишет Daily Mail.

И действительно - такое поведение просто неприемлемо! Водитель, в свою очередь, разозлилась и даже вышла из машины, но мотоциклистка уже уехала.

Этот инцидент произошел в Пекине, пока мотоциклист и водитель автомобиля ждали на светофоре. Кадры стали вирусными.

Бумажный стакан уже был на земле до начала видео, но водитель продолжала мусорить после начала съемки.

Видео было снято очевидцем из машины, едущей следом.

В соцсетях поддержали мотоциклистку за то, что та не побоялась и научила водителя "нормальному поведению".

Многие даже посчитали мотоциклистку не только храброй, но и симпатичной, и захотели с ней познакомиться.

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