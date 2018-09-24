В США поезд обрушился в реку
24 сентября 2018 11:57 361
В американском штате Айова поезд, перевозивший промышленный песок и соевое масло, упал с моста в реку Флойд. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, передает Associated Press.
Сообщается, что, 37 из 95 вагонов поезда оказались в воде.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
По данным шерифа округа, сход с рельсов мог произойти из-за сильных дождей и наводнения в районе реки.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
23 Сен. 13:08 9 045
-
23 Сен. 16:27 6 252
-
23 Сен. 22:19 5 837
-
23 Сен. 20:40 4 628
-
23 Сен. 19:27 4 595