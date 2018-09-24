В США поезд обрушился в реку

24 сентября 2018 11:57

В американском штате Айова поезд, перевозивший промышленный песок и соевое масло, упал с моста в реку Флойд. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, передает Associated Press.

Сообщается, что, 37 из 95 вагонов поезда оказались в воде.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

По данным шерифа округа, сход с рельсов мог произойти из-за сильных дождей и наводнения в районе реки.

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