В Иране заявили о задержании подозреваемых в организации теракта в Ахвазе

Глава министерства информации Ирана (спецслужбы страны - ред.) Махмуд Алави сообщил о задержании нескольких подозреваемых в причастности к теракту на военном параде в Ахвазе. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Tasnim.

"Министр информации Махмуд Алави сообщил о задержании нескольких подозреваемых в связи с террористической атакой на военном параде в Ахвазе", - сообщается в Twitter агентства.

Теракт в иранском городе Ахваз произошел в субботу утром во время военного парада. Число погибших, по последним данным, достигло 28 человек, еще 60 получили ранения. Как сообщало агентство IRNA, ответственность взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", имеющая связи с Саудовской Аравией.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф ранее заявил, что ответственность за теракт лежит на "региональных спонсорах терроризма и их американских инструкторах".