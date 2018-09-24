Президент Эрдоган подтвердил дату открытия третьего аэропорта в Стамбуле

Третий аэропорт в Стамбуле будет открыт 29 октября текущего года, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Нью-Йорке, где глава государства принимает участие в 73-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

По словам Эрдогана в настоящее время новый терминал третьего аэропорта в Стамбуле полностью готов к эксплуатации.

Глава государства отметил, что наряду с терминалом также готовы к эксплуатации взлетно-посадочные полосы в новом аэропорту.

Отметим, что ранее в министерстве транспорта и инфраструктуры Турци сообщили Trend ,что в настоящее время такие карго компании как UPS, DHL, и FedEx обратились к руководству третьего аэропорта с просьбой открытия своих представительств в аэропорту.

Отметим, что в новом аэропорту ежедневно можно будет осуществлять 3500 рейсов, а также на территории аэропорта будет расположен отель и стоянка на 25 тысяч автомобилей.

Напомним, что 29 мая текущего года под контролем Главного управления государственных аэропортов Турции (DHMİ) в третьем аэропорту в Стамбуле состоялся первый контрольный полет. Работы по тестированию первого полета в третьем аэропорту были проведены успешно.

Отметим, что третий аэропорт строится в районе озера Теркос в северной части Стамбула.

В настоящее время из Турции осуществляются полеты по 282 направлениям. С вводом третьего аэропорта в Стамбуле число направлений увеличится до 350.

Согласно проекту, протяженность строящейся первой взлетно-посадочной полосы нового аэропорта составит 3,7 километра, ширина - 60 метров.

Протяженность второй взлетно-посадочной полосы в новом аэропорту составит 4,1 километра при ширине 60 метров.

Завершились строительно-монтажные работы по строительству 143 мостов и гидрометеорологической башни на территории нового аэропорта. В строительных работах задействовано свыше 31 тысячи человек.

В третьем аэропорту в Стамбуле будет установлено около 300 пассажирских и грузовых лифтов.

Также в новом аэропорту будет построен Airport City, состоящий из сети магазинов, логистических и выставочных центров.

Тендер на строительство аэропорта выиграл консорциум компаний Limak-Kolin-Cengiz-MaPa-Kalyon.

Строительство обойдется в 10 миллиардов турецких лир, сообщили ранее Trend в отделе воздушного транспорта министерства транспорта, судоходства и коммуникаций Турции. В октябре прошлого года турецкие банки выделили займы на строительство: Ziraat Bank - 1,54 миллиарда евро, Halkbank и Vakıfbank - по одному миллиарду евро, Denizbank - 500 миллионов евро, Garanti и Finansbank - по 300 миллионов евро.

Отметим, что первый аэропорт в Турции был построен в 1912 году и использовался в военных целях. В 1953 году аэропорт Стамбула впервые был открыт для международных рейсов, а в 1985 году он был переименован в честь основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.