Porsche отказываются от дизелей
24 сентября 2018 13:58 134
Германский автоконцерн Porsche ("Порше") отказывается от дизельных двигателей в свете скандала вокруг махинаций с показателями выбросов в атмосферу вредных веществ (т.н. "дизельгейт"). Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, в интервью немецкой прессе рассказал руководитель компании Оливер Блуме.
"Дизельный кризис доставил нам много неприятностей. В этой связи мы в будущем хотим сконцентрироваться на том, что мы прежде всего можем делать - это мощные бензиновые авто, гибриды, а с 2019 года - чисто электромобили... Это также означает, что от Porsche больше не будет дизелей", - заявил Блуме.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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