Porsche отказываются от дизелей

Германский автоконцерн Porsche ("Порше") отказывается от дизельных двигателей в свете скандала вокруг махинаций с показателями выбросов в атмосферу вредных веществ (т.н. "дизельгейт"). Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, в интервью немецкой прессе рассказал руководитель компании Оливер Блуме.

"Дизельный кризис доставил нам много неприятностей. В этой связи мы в будущем хотим сконцентрироваться на том, что мы прежде всего можем делать - это мощные бензиновые авто, гибриды, а с 2019 года - чисто электромобили... Это также означает, что от Porsche больше не будет дизелей", - заявил Блуме.