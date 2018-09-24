Индонезийский подросток выжил, дрейфуя в море 49 дней

24 сентября 2018 15:27

Сухогруз Arpeggio спас индонезийца, дрейфовавшего на плавучей хижине вблизи острова Гуам. Об этом сообщает Jakarta Post.

Подросток работал на стационарной ловушке для рыбалки - он следил за тем, чтобы в хижине горел свет, привлекающий рыб. Раз в неделю к Адилангу приезжал человек из компании-собственника, чтобы забрать улов и привезти воду, еду, газ и топливо для генератора электроэнергии. Все остальное время он находился один, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В июле из-за сильного шторма судно унесло в море: хижина отдалилась от острова Сулавеси на значительное расстояние. Запасов питания хватило индонезийцу всего на несколько дней. Для того, чтобы не умереть от голода и жажды, он ловил рыбу, жег куски судна и пил морскую воду, которую пропускал через одежду, чтобы она стала менее соленой.

В консульстве Индонезии в Осаке заявили, что мимо юноши пропыли десять кораблей. Всего он провел в море 49 дней, пока его не заметил сухогруз, следовавший под флагом Панамы в Японию. Адиланг привлек внимание экипажа, послав радиосигнал. Молодого человека подобрали и отвезли в Японию, после чего передали индонезийскому консульству.

В начале сентября он вернулся домой. Издание отмечает, что подросток полностью здоров.

 

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