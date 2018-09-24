Трамп анонсировал вторую встречу с Кимом

Президент США Дональд Трамп проинформировал мировую общественность о том, что скоро состоится его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщило агентство Associated Press, отметив, что подготовкой встречи двух руководителей стран активно занимается государственный секретарь США Майк Помпео.

10 сентября пресс-секретарь американской администрации Сара Сандерс рассказала, что ее шеф получил послание от Ким Чен Ына, в котором предлагается подготовить следующую встречу на высшем уровне.

Первый раз Трамп и Ким Чен Ын лично пообщались 12 июня 2018 года в Сингапуре.