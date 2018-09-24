Португальцы выселяют своих, чтобы сдать жилье туристам
Владельцы квартир в крупнейших португальских городах выселяют местных арендаторов из-за туристов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.
Жилье в Лиссабоне и Порту оказалось выгоднее приезжим. Владельцы подняли цены в среднем на 20%, но такая аренда местным не по карману, а вот путешественники готовы платить больше за жилье во время отпуска, пишет портал Euronews. В итоге местные жители съезжают из арендованных квартир и перебираются на окраины к родственникам.
В этом году треть от всего арендуемого в Лиссабоне жилья пришлось на туристов, в некоторых районах их было даже больше, чем местных жителей.
Португальцы жалуются на то, что страна делает ставку на прибыль от туриндустрии, в то время как местным сложно заработать достаточно денег.
В Порту арендаторы обратились в Ассоциацию джентрификации, которая выступает против выселения местных.
В настоящее время в Лиссабоне и Порту на одного жителя приходится в несколько раз больше туристов, чем в Барселоне или Лондоне.
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