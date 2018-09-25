Из полиции Далласа уволили женщину, застрелившую афроамериканца

Полиция американского Далласа уволила женщину-офицера, застрелившую афроамериканца в его собственном жилище, которое она перепутала со своей квартирой, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В начале сентября 30-летняя Амбер Гайгер, возвращаясь домой с рабочей смены, по ошибке вошла в чужую квартиру, приняла находившегося внутри мужчину за преступника и застрелила его. Погибшим оказался 26-летний афроамериканец Ботам Шем.

"Внутреннее расследование показало, что действия сотрудницы Гюйгер противоречили ее должностному статусу. В связи с этим она освобождена от должности", - говорится в заявлении департамента полиции Далласа. Гайгер служила в патрульной службе городской полиции с ноября 2013 года.

Сразу после инцидента женщина была задержана по обвинению в непреднамеренном убийстве, а затем освобождена под залог в размере 300 тысяч долларов.