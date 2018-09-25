В Гималаях туристический автобус был смыт в реку

25 сентября 2018 01:39

Туристический автобус был смыт в реку Биас в районе города Манали индийского штата Химачал-Прадеш, сообщает NDTV, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В это время автобус находился на автобусной стоянке и никого в нем не было.

Видео произошедшего опубликовало информационное агентство ANI.

Юго-западный муссон вызвал очень сильные дожди и оползни, которые заблокировали шоссе в некоторых районах. Уровень воды в реке Биас поднялся и автомобильное движение было заблокировано.

Штат Химачал-Прадеш находится на севере Индии, он окружен Сиваликской грядой и Гималаями. Это известный и популярный в Индии горно-климатический курорт.

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