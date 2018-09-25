В Мексике пять человек стали жертвами наводнения
Пять человек погибли в мексиканском штате Мичоакан в результате мощного наводнения, сообщает в понедельник портал Universal, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщает служба гражданской обороны штата, среди погибших - трое детей и двое взрослых. Они погибли в муниципалитете Перибан. В общей сложности власти имеют информацию о 12 пропавших без вести.
Ранее сообщалось, что тропический шторм "19-Е" причинил ущерб имуществу примерно 170 тысяч человек в штате Сонора. В минувшую пятницу режим чрезвычайного положения объявлен сразу в 11 муниципалитетах Соноры из-за ливней, затопивших ряд населенных пунктов. Ранее такая же мера была принята в отношении 11 муниципалитетов другого штата - Синалоа.
В Соноре в пятницу погиб маленький мальчик. Двухлетнего ребенка унесло потоком воды, его тело обнаружили водолазы. Также сообщалось о трех погибших и трех пропавших без вести в Синалоа.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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