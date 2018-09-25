В отелях Италии появились номера для многоженцев
Во Флоренции пятнадцать роскошных отелей адаптировались под потребности и пожелания клиентов, исповедующих ислам, сообщает "Италия по-русски", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В muslim-friendly номерах в холодильниках нет алкоголя, зато есть халяльные продукты. Предусмотрены номера для мужчин, которые приезжают с большим количеством жен, а также номера с молитвенными коврами в комплекте с компасом, показывающим направление к Мекке.
Владельцы отелей пытаются адаптировать гостиницы к потребностям мусульман, чтобы получать больше прибыли. Ведь мусульмане, в частности, граждане Саудовской Аравии, приезжая во Флоренцию, оставляют в отелях от 10 до 100 тысяч евро.
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