Нетаньяху в беседе с Путиным отверг обвинения в причастности к гибели Ил-20

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил уверенность в достоверности израильской версии гибели Ил-20 и возложил ответственность за трагический инцидент на Сирию и Иран, сообщила пресс-служба главы израильского правительства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Премьер-министр выразил уверенность в достоверности расследования, проведенного Армией обороны Израиля, и его результатов", - сказано в сообщении.

Нетаньяху повторил, что ответственность за инцидент лежит на сирийской армии и Иране, "чья агрессия подрывает стабильность" в регионе.

Он вновь выразил соболезнования в связи с гибелью 15 российских военнослужащих, которые находились на борту самолета-разведчика.

Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное - в течение двух недель передаст Сирии комплекс С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине РФ.

Сирия еще в 2010 году законтрактовала С-300, но на этапе реализации сделка была аннулирована. В мае бывший министр обороны еврейского государства Моше Яалон подтвердил РИА Новости, что Израиль не хотел появления у Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300 и использовал каналы взаимодействия, чтобы помешать поставкам. Израильская сторона опасалась, что новые зенитные ракеты не только ограничат свободу действий ВВС Израиля в воздушном пространстве соседней страны, но и позволят сирийцам контролировать почти все израильское небо. Необходимость свободно действовать в Сирии израильтяне объясняют в первую очередь враждебным присутствием там иранских сил.

